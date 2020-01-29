الخارجية: الصين طمأنت البعثات الدبلوماسية بقدرتها على التعامل مع “كورونا”

قالت وزارة الخارجية إنها تعمل بشكل لصيق مع سفارة السودان في بكين، لمتابعة تطورات الأوضاع بشأن جائحة “كورونا”.

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وأكدت الوزارة في بيان أمس أنها تلقت ما يفيد بأن السلطات الصينية طمأنت البعثات الدبلوماسية لديها بقدرتها على التعامل مع الجائحة، واستبعدت نشوء حاجة لإجلاء الدول رعاياها المقيمين بمدينة أوهان.

وعبرت الوزارة عن احترامها للإجراءات التي اتخذتها حكومة الصين لاحتواء الفيروس، وخبرتها المتراكمة في مكافحة الأوبئة، ولفتت إلى أنها تتابع التطورات عن كثب لاتخاذ ما يلزم وتتحسب لأي إجراءات قد تلزم لضمان سلامة المواطنين السودانيين بمدينة أوهان أو غيرها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)