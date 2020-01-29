تفاصيل جديدة في محاكمة نظامي بقتل شاب

باشرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي امس في قضية نظامي متهم بقتل شاب طعناً بالسكين اثر مناقشات دارت بين المتهم وآخر بالشارع العام بحي البركة بالحاج يوسف، واستمعت الى ملازم شرطة محمد موسى المتحري الثاني في البلاغ الذي قال بانه تولى اجراءات التحري البلاغ بعد مرور “10” أيام كمتحر ثان.

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وبدا في مواصلة اخذ اقوال بقية شهود الاتهام وشاهد دفاع واحد، واعاد استجواب الشاكية وهي والدة المجني عليه. موضحاً بحسب صحيفة السوداني الدولية بانه اثناء السير في اجراءات البلاغ تلقى خطاباً بتسليم المتهم لوحدته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)