المؤتمر السوداني: لا خلاف حول مطالب “تجمع المهنيين”

طالب نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” مستور أحمد محمد، بضرورة تعيين الولاة والمجلس التشريعي لدفع عملية السلام.

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وقال مستور لمصادر أمس، إن الولاة والمجلس التشريعي من استحقاقات الفترة الانتقالية لإكمال هياكل السلطة، وهي مطلب جماهيري، ونادى بضرورة تغيير الولاة العسكريين.

وأقر مستور بحسب صحيفة الصيحة، بأن المفاوضات التي تجرى بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح تسير ببطء، وقال إنه لا يمكن الانتظار حتى إكمال السلام، وضرورة تعيين ولاة مؤقتين لتهيئة السلام في المؤسسات والمجتمع، وأكد أنه لا خلاف حول المطالب التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين لتحقيق أهداف الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)