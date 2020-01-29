قائد الهلال السابق (بشة) يعلق علي أزمة الحكم المغربي

الخليج 365 : علق قائد الهلال السابق محمد احمد بشير( بشه) علي أزمة الحكم المغربي رضوان جيد وقال( بشه) علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (من وجهه نظري الشخصية ما يثار عن حكم،مباراة الهلال والاهلي المصري وما بدأنا اثارته من عداء مع الاتحاد الأفريقي صراع لن يستفيد منه الهلال في شئ وقد يصرف اللاعبين والجمهور عن ما يحتاجه الهلال في هذه المباراة) وأضاف قائد الهلال في الحديث الذي تنشره (سودانا فوق) قائلا (تعرفون جميعا كيف يدار،الاتحاد وتأثير ممثلينا داخله لا يذكر. علينا التركيز في انهاء 90 دقيقة نحتاج فيها للتركيز وبذل كل ما لدينا ولن يستطيع حكم ان يهزم الهلال داخل استاده).

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