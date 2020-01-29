توقعات الجماهير المصرية لمباراة الهلال والاهلي المصري في أفريقيا

الخليج 365 : رصدت عدسة “صدى البلد” توقعات بعض مشجعي كرة القدم المصرية حول المباراه القادمة بين الأهلي والهلال السوداني. وقال “محمد مازن” أحد الجماهير: “أتوقع التعادل لأن النادي الأهلي غير قادر أن يغلب ولا ادري ما هو السبب؟ هل اللعيبه أم حالتهم النفسية أم سوء الإدارة أم المدرب؟ واعتقد انهم سيدافعون و لن يهجموا.

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