مازيمبي يتعاقد مع مهاجم الهلال

الخليج 365 : اعلن نادي مازيمبي الكنغولي تعاقده مع مهاجم الهلال السابق التنزاني (توماس اولمينغو) لموسين من اجل دعم الفريق في خط الهجوم في الفترة القادمه حتي يتمكن من استعادة لقب دوري ابطال افريقيا وكان توماس قد تعاقد لفترة قصيره مع الهلال السوداني في موسم 2018 حيث قضي مع الازرق اربعه اشهر فقط.

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