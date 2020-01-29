أحد ضحايا الشركة الإماراتية: دربونا على الكلاش والرشاش والهاون والقنبلة وrbj

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف صهيب موسى حسن، أحد ضحايا شركة”بلاك شليد” عن تدريبهم على خمسة أنواع من الأسلحة الثقيلة في معسكر غياث بـ”أبو ظبي” وهي”الكلاش والرشاش والهاون والقنبلة وrbj”.

وقال حسن في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ الحديث عن الذهاب إلى ليبيا لم يذكر نهائيًا، لا في الخرطوم ولا بعد وصولنا إلى أبو ظبي، لكنّهم أخبروا الناس بين من يرغب ومن لا يرغب الذهاب دون تحديد مكان العمل.

وأضاف” في آخر لحظة ونحن في الطيارة سألنا الكابتن، قال إنّنا سوف نتوجّه إلى جنوب إفريقيا، لكنّ وجدنا أنفسنا في ليبيا بمنطقة رأس نوف ولم تواجهنا مشاكل كثيرة وتمّت معاملتنا أحسن معاملة، لكنّ السكن كان تعبان وغير لائق”.

وأوضح حسن أنّه لا تتوفر بالمنطقة خدمات الكهرباء، كما أنّ المياه يتمّ استجلابها بواسطة العربة، لافتًا إلى أنّ السلطات الإماراتية وعدتهم بأنّ يتمّ توظيفهم في أبو ظبي بنفس وظائفهم”تأمين منشآت” مع تعويضهم ماليًا.