ريان الساتة ترفض الغناء في المدينة المنورة احتراماً للشعائر الدينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت الفنانة ريان الساتة رفضها التام الغناء في المدينة المنورة ومقاطعة الحفل الذي تم الإعلان عنه ضمن حفلاتها الغنائية التي تقيمها خلال شهر يناير الجاري في المملكة العربية السعودية.

وقالت الفنانة انها تعتذر عن أداء حفلة المدينة المنورة او ما جاورها من المدن وذلك أحتراما للشعائر الاسلامية المقدسة معتذرة للشركة المنظمة للحفل وللجالية السودانية في المدينة المنورة .

منوهة إلى انها ستعوض ذلك في حفل يقام في مدينة جدة وقد وجد اعتذاراها الاشادة من الجمهور الذي يتابعها عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك . المادة السابقة مطالبة بتكوين لجنة تحقيق في حادثة طائرة الجنينة…. المقالة القادمة تفاصيل عدم مشارك بكري عبد القادر مع ظفار العماني

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