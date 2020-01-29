الخارجية التركية: “صفقة القرن” ولدت ميتة وهدفها ضم الأراضي الفلسطينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقدت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الثلاثاء “بشدة” خطة السلام في الشرق الأوسط التي نشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في أول تعليق لأنقرة على “صفقة القرن”، إن الخطة الأمريكية للسلام ولدت “ميتة”، مضيفة أنه “لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال”.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، أنها لن تسمح “بالخطوات الرامية لشرعنة الاحتلال والظلم الذي تمارسه إسرائيل”، مشيرة إلى أن موقف أنقرة “راسخ تجاه القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس”.

ووفقا لبيان الخارجية التركية، فإن خطة السلام الأمريكية “تهدف إلى القضاء على حل الدولتين وسرقة الأراضي”.