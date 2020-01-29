الأمر بالقبض على القيادي بالوطني نافع علي نافع…

الخليج 365:

أصدر وكيل نيابة الخرطوم شمال، عبد الرحيم الخير أوامر قبض للقيادي في النظام البائد د. نافع علي نافع الموقوف حالياً بسجن كوبر على ذمة قضايا أخرى عقب سقوط النظام وشمل قرار القبض آخرين يتبعون للأمن في بلاغ بيوت الأشباح والتعذيب والجرائم ضد الإنسانيه تحت المواد 21/25/26/165/186 من القانون الجنائي لسنة 91، وذكرت مصادر إن تلك المواد تصل عقوبتها

الإعدام أو السجن المؤبد. المادة السابقة الإفراج عن سيف تيري مهاجم المريخ المقالة القادمة الخارجية التركية: “صفقة القرن” ولدت ميتة وهدفها ضم الأراضي الفلسطينية

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