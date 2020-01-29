المريخ يتعادل أمام القوز ودياً

الخليج 365 :

تعادل المريخ الخرطوم وديًا مع فريق القوز ـ أحد فرق الدرجة الأولى ـ اليوم”الثلاثاء” ضمن التجارب الودية تأهبًا للمرحلة المقبلة من المنافسة.

وجاءت المواجهة قوية ومثيرة، ومنح فيها الجهاز الفني بقيادة جمال أبو عنجة الفرصة لأكبر عددٍ من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم.

وشهدت المباراة مشاركة واسعة للعناصر التي تواجدت مع المنتخب في الفترة السابقة.