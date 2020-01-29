الإفراج عن سيف تيري مهاجم المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفرجت سلطات السجون عن سيف تيري مهاجم المريخ ولاعب المنتخب الوطني بعد دفع مبالغ محكوميته بالغرامة (300) ألف جنيه،

وبحسب مصادر صحيفة (اليوم التالى) فأن أحد اقطاب نادي المريخ مدير الاستثمار دفع نصف المبلغ، حيث تم دفع الغرامة لمحكمة جنايات الجريفات وأم دوم وأصدرت خطابا لسلطات السجن باطلاق سراح تيري.

وكانت المحكمة ادانته امس الاول بالغرامة (300) الف جنيه، وحال عدم الدفع السجن (6) أشهر، فيما اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها تيري بالحبس لادانته بالازعاج العام والاخلال بالأمن والسلامة واستخدام القوة ومعارضة السلطة مخالفا للمواد (142/77/99/69) من القانون الجنائي.

وبرأته المحكمة من تهمة الشروع في القتل تحت طائلة المادة (20/130) من القانون الجنائي لعدم وجود بينة تثبت إدانته بالتهمة المنسوبة إليه.

وبحسب الاتهام أن قوة من الشرطة أوقفت “سيف تيري” فى إطار تنفيذها لحملة تظليل وترخيص المركبات بمنطقة (الصقعي) بالحاج يوسف بيد انه رفض التوقف وذكر تيري في اقواله المدونة بأنه كان مسرعاً للحاق باشارة المرور، حيث تم توقيفه مرة اخرى من قبل الضابط الشاكي ودار نقاش بينهما، واثنائه وبحسب اقوال الشاكي ان تيري حاول دهسه بسيارته واصيب احد المواطنين بالسيارة، وعليه تم توقيف تيري وتدوين بلاغ في مواجهته بعدد من مواد القانون الجنائي.