الاتحاد يحدد موعد لقاء الهلال و المريخ بالممتاز

الخليج 365 : أصدر اتحاد كرة القدم السوداني برنامج مباريات الدورة الثانية لبطولة الدوري الممتاز اليوم”الثلاثاء”. وتقرّر أنّ تبدأ المنافسة في الخامس من فبراير المقبل بمباراة الأهلي مروي وحي العرب بورتسودان، وحدّد الاتحاد الرابع والعشرين من أبريل المقبل موعدًا لمباراة الهلال والمريخ.

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