مجابهة صفقة العار واجب كل حر.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حالة حراك كبرى انتظمت الأراضى الفلسطينية المحتلة وكذا عددا من العواصم العربية حيث نظم الاحرار فى اكثر من مكان برامج لمجابهة صفقة العار التى دعا اليها الرئيس الامريكى بحضور رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو .

الرئيس الفلسطينى محمود عباس رفض بشكل قاطع الخطوة الأمريكية ودعا الدول العربية – وخصوصا الحكومات – الى رفض المشروع الامريكى وعدم مشاركتهم فى التآمر على القضية الفلسطينية وحذرهم من ان يكونوا فى جوغة ترامب الذين ستكون مواقفهم الخيانية وصمة عار فى جبينهم ، واعتبر الفلسطينيون ان موافقة بعض العرب على صفقة العار هى خنجر مسموم يغرسه الاشقاء العرب فى خاصرة فلسطين السليبة وتأسف الكثيرون للانباء المتداولة عن تمويل السعودية لصفقة العار وذلك بالتزامها لكوشنير – مهندس الصفقة السيئة – بان تدفع خمسين مليار دولار لاقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بلا نفوذ ولاسيادة مما يعنى العمل على تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت اركان الاحتلال ، وهذا العمل خيانة كبرى للامة وقضيتها المركزية وقد اعلن ترامب ان عددا من الدول العربية وافقت على الصفقة ورحبت بها بل وتحمست لها والامر ذاته اكده رئيس وزراء العدو الصهيونى من واشنطون وهو فى ضيافة ترامب رفقة غريمه بينى غاتس .

محللون رأوا ان صفقة القرن تشكل الغطاء السياسى الذى يبحث عنها وليا العهد السعودى والاماراتى فى سعيهما لكسر حاجز اقامة علاقات مباشرة وعلنية مع الكيان الصهيونى فى ظل رفض شعبى عربى واسلامى عام لاى تواصل وعلاقة مع العدو الاسرائيلى ، والى جانب السعودية ودعمها المالى المباشر لصفقة العار وسعيها لتطبيقها وفقا لتوجيهات ترامب هناك انباء عن تغير فى مواقف بعض الدول العربية التى كانت معارضة بقوة ووضوح لصفقة العار والان وقد ضعفت المعارضة الرسمية العربية لهذه الصفقة المشبوهة وخصوصا دولتى مصر والاردن لكن الشعوب العربية ازدادت معارضة لصفقة العار.

الفلسطينيون كانوا على الموعد وهم يرفضون معا صفقة العار ويتعهدون باسقاطها وقد توحدوا جميعا تحت راية واحدة وهى رفض صفقة العار والتصدى لها والرد الصارم على ترامب ونتنياهو وادواتهما فى المنطقة .

ان مجابهة صفقة العار ليست حصرا على الفلسطينيين وانما هى برنامج يلزم ان يضطلع به كل حر فى الارض فالامر متعلق بمناصرة المظلومين.