بنك السودان المركزي يسمح باستيراد العربات بضوابط جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سمح بنك السودان المركزي، للمصارف باستيراد العربات والبكاسي بضوابط جديدة حددها في منشور صادر أمس الأول، وطبقاً للمنشور الذي صدر من المركزي ، تقرر تعديل الفقرة (3) من منشور إدارة السياسات رقم (9/ 2014) الصادر بتاريخ 6/ يونيو/ 2014م، الخاص بضوابط استيراد العربات والبكاسي.

وتقرأ الفقرة (حسب المنشور يسمح للمصارف بتنفيذ إجراءات إستيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب اعتماد إطلاع (sight) فقط ووفقاً لضوابط الإستيراد السارية).

ويسري المنشور الصادر وفقاً لسلطات محافظ البنك المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م في إطار تنظيم عمليات الإستيراد. المادة السابقة د.شداد يكشف تفاصيل اختيار مدرب السودان الجديد المقالة القادمة ارتفاع أسعار محاصيل الذرة بالقضارف

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