سيناريوهات تُأهل الهلال إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيرفع الهلال ممثل الكرة السودانية الوحيد في البطولات الأفريقية شعار الفوز ولا غيره عندما يستضيف نلدي القرن الأهلي المصري بمعقله بالجوهرة الزرقاء بأم درمان السبت القادم في قمة وادي النيل. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين سيكون الأزرق مطالب بتحقيق الفوز لا غيره إذا أراد التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا, بينما قد يدفع به التعادل خارج المنافسة. الهلال الذي يملك في رصيده 9 نقاط من فوزين على بلاتنيوم الزيمبابوي والنجم الساحلي بتونس سيدخل مواجهة السبت وعينه على التأهل للدور القادم. إليكم سيناريوهات تأهل الهلال للدور ربع النهائي: 1/ الفوز على الأهلي سيمنح الهلال بطاقة الترشح دون النظر لمباراة النجم وبلاتنيوم التي ستلعب بتونس الخضراء في نفس التوقيت. 2/ التعادل مع الأهلي بشرط خسارة النجم من بلاتنيوم وهذا الاحتمال يعني تأهل الهلال رفقة الأهلي المصري, لأن وقتها سيصل ممثل السودان للنقطة العاشرة بينما يرفع الأهلي رصيده من النقاط ل 11 نقطة في صدارة المجموعة.