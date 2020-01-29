د.شداد يكشف تفاصيل اختيار مدرب السودان الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف اتحاد كرة القدم السوداني، الثلاثاء، تفاصيل اختيار المدرب الفرنسي هوبير فيلود، لتدريب منتخب السودان الأول، رسميا.

وقال رئيس الاتحاد السوداني، الدكتور كمال شداد في تصريح لموقع كوورة : “بعد التفاوض مع عدد من المدربين، آخرهم البلجيكي روني فان جونيجيدين، اخترنا فيلود”.

وأوضح: “جونيجيدين قال إنه مشغول بمهمة أخرى، فأبلغت رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، الدكتور حسن برقو أن الخيار الوحيد الذي بات متاحا هو فيلود، وأن وكيله عاد واتصل مرة أخرى لفتح المفاوضات”.

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وأضاف شداد: “مفاوضاتنا مع فيلود كانت قد توقفت لسببين، الأول أنه يتحدث اللغة الفرنسية، وثانيا طالب بضرورة حضور وكيله بنفسه لتوقيع العقد”.

وواصل رئيس الاتحاد السوداني: “المدرب الفرنسي أكدلنا في اتصال لاحق، أن عامل اللغة لا يمثل له هاجسا في التواصل مع اللاعبين في كل الفريق التي دربها، كما أنه يتحدث اللغة الإنجيلزية أيضا، واستطعنا إنهاء العقبة المالية معه، ووافقنا على توليه تدريب منتخب السودان”.

وسبق لفيلود أن درب منتخب توجو، كما أشرف من قبل على تدريب عدد من أندية بلدان شمال أفريقيا مثل حسنية أكادير، والدفاع الحسني الجديدي المغربيين، والنجم الساحلي التونسي، واتحاد العاصمة ووفاق سطيف الجزائريين، وتي بي مازيمبي الكونغولي.