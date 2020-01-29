تركي آل الشيخ يرصد مكافأة خاصة للأهلي المصري أمام الهلال السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - السودام اليوم :

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ عن رغبته في رصد مكافأة خاصة لفريق الأهلي المصري حال الصعود إلى دور الثمانية في أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، فإنّ تركي آل الشيخ أجرى اتصالاً هاتفيًا برئيس نادي الأهلي المصري معلنًا وقوفه إلى جانب الفريق في مباراته أمام الهلال السوداني.

وكتب آل الشيخ عبر فيسبوك: “أجريت اتصالاً بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السودانى الشقيق يوم السبت. وأبديت رغبتى فى رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم قبل المباراة. وأكد على توافقنا فى هذا الأمر لكن بعد الصعود بإذن الله”.

وسيستقبل الهلال السوداني السبت المقبل نظيره الأهلي المصري في مباراةٍ حاسمة ضمن المرحلة السادسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.