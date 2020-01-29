تعليقات على حديث النائب العام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى ايجاز صحفى تفضل به النائب العام السيد تاج السر علي الحبر عقب لقائه وفد

الكونغرس الأمريكي الزائر أشار سيادته الى أن هناك تغييرا كبيرا قد طرأ منذ زيارة الوفد السابقة للبلاد.

.. وانت يامولانا مطالب بالافصاح اكثر خاصة عن علاقة هذا الكلام بالضيوف فهل هم من طلبوا التطرق لملفات معينة أو حددوا امورا بذاتها وقدموا عليها ملاحظات واردت ان تقول لهم ان تقدما حدث ؟ ان كان الامر كذلك فهذا إشكال اذ اننا لانقر لهم بحق التوجيه والطلب وانما عليهم السؤال فقط ولنا ان نجيب أو لا.

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وجدد النائب العام تعهد النيابة بالتحري في كافة الانتهاكات وجرائم القتل، التي وقعت منذ عام 1989. مشددا على أنه سيتم التحري، في جرائم الفساد والمال العام والجرائم الأخرى، مشيراً إلى أنه أصدر قرارات بتشكيل عدد من لجان التحري، والتحقيق في كافة الجرائم التي وقعت خلال الفترة السابقة.

.. .. هذا المأمول منكم بل هذا واجبكم اساسا يامولانا ولاتنتظرون عليه شكرا ، ولابد من انجاز هذه المسائل أو على الاقل الشروع فيها بشكل جاد فورا وبلا تأخير فالشعب ينتظر منكم رد المظالم ومحاكمة المجرمين وهذا ليس متعلقا بوفد الكونغرس

ولا أى زائر اجنبى وانما شعبنا هو الذى يستحق منكم رفع التقارير الواضحة فلا تهملوا هذا الأمر مستقبلا.

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وأشار بيان مكتب النائب العام، إلى أن هناك صعوبات تعترض سير عمل تلك اللجان خاصة رفع الحصانة، وأن النيابة العامة تعمل بجهد وتنسيق لأجل رفعها عن مرتكبي تلك الجرائم وأن هناك رؤية جديدة فيما يتعلق برفع الحصانات ترتبط بالإخطار وفي مدة زمنية محددة.

.. … وهذا كلام فنى كما لايخفى عليكم وتعلمون ان غالبية شعبنا لامعرفة لهم بهذه الامور التخصصية وانتم سيدى مطالبون بتذليل العقبات التى تواجه سير لجان التحقيق وحل المشاكل المتعلقة برفع الحصانات فافعلوا ذلك وحققوا مراد شعبكم .

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وأوضح النائب العام أن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة لجنة مستقلة وأنه تم منحها سلطات النائب العام لأجل زيادة فاعليتها باتخاذ كافة الإجراءات لأجل تقديم الجناة للمحاكمة، مشيراً إلى أن هناك عدد من وكلاء النيابة يباشرون إجراءات التحقيق والتحري دعما للجنة.

… … الأستاذ نبيل اديب وهو رئيس هذه اللجنة المستقلة تحدث عن مشاكل تواجه لجنته بل تحدث صراحة عن ضغوط تمارس عليهم حتى لايصدروا تقريرهم وقال ان ذلك يحول بين لجنته واداء عملها باستقلالية وحياد وهذا يعنى ان تقوموا بواجبكم وتحموا هذه اللجنة حتى تؤدى دورها على الوجه المطلوب .

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وفي تعليقه على إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، قال إن هذا الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية ومتعلق بأطراف عدة بما فيهم الضحايا وأسرهم فضلا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها. وفيما يتعلق بالتحري في قضايا الجرائم، التي وقعت بولايات دارفور خلال فترة النظام السابق، أشار المدعي العام إلى أنه يتم التحري فيها من جديد بصورة مرضية.

… صحيح ان تسليم المخلوع للجنائية امر خلافى ولكنه ليس اساسيا بالطبع بل لابد

محاكمة البشير واركان حكمه عن اعداد كبيرة جدا من جرائمهم وانتهاكاتهم وينتظر شعبنا ان يرى فيهم القصاص فهلا ساعدتموه على ذلك فهذه أولى مطلوبات الجماهير ثم انظروا بعدها فى حسم الخلاف حول تسليمه للمحكمة من عدمه.

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من جانبه شكر الوفد الأمريكي، النائب العام على فرصة الاستماع وحفاوة الاستقبال والترحيب، وإفاداته حول كل القضايا التي دار النقاش حولها والتي تهم الرأي العام المحلي والدولي. وفي ختام اللقاء وجه النائب العام رسالة للشعب الأمريكي عبر الوفد، قال فيها: “إننا نحترم حقوق الإنسان ونعمل على سيادة حكم القانون والقيام بواجبنا والسعي لأن ينال مرتكبو الجرائم عقوبتهم، وأننا نتفهم الإجراءات التي تسبق رفع العقوبات عن السودان، لكن يجب أن تعلموا أن هناك سودانا جديدا”. وكرر النائب العام دعوته للإدارة الأمريكية بالإسراع برفع الحظر الأمريكي عن السودان لزوال أسبابها، شاكرا الشعب الأمريكي على دعمه.

… … ولاندرى ايدرى السيد النائب العام ان امريكا منافقة ولاتؤمن بالحرية والعدالة والتحول الديموقراطى التى ترفعها كشعارات ونقول له عليك ان لاتعول عليها كثيرا ولاتنتظر منها خيرا