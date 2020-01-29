قرار من وزارة المالية بتأجيل تنفيذ التعديلات الخاصة بضريبة الدخل

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الخليج 365 :
وجهت وزارة المالية “ديوان الضرائب” بتأجيل تنفيذ التعديلات الخاصة بضريبة الدخل لسنة الأساس 2019.
وتحصل “باج نيوز” على خطاب موجه من وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي المُكلف أزهري أدريس بخيت، إلى الأمين العام لديوان الضرائب أكد تأجيل العمل بقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل لسنة الأساس للعام 2019، وأوضح أن التأجيل بغرض المزيد من التشاور مع القطاع الخاص واتحاد أصحاب العمل المُكوّن حديثاً.
وكان قد أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة الانتقالي والوزراء بالقصر الجمهوري الفترة الماضية موازنة العام 2020م ، وأجاز عددا من القوانين المصاحبة لها.
وتضمن مشروع قانون الموازنة القومية مشروع قانون الإيرادات والمصروفات واقتناء الأصول الماليه وغير الماليه لسنة 2020
ومشروع قانون تخصيص الإيرادات لسنة 2020, ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديل 2019
ومشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية تعديل 2019.
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