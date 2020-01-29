فصل”16″ موظفًا من بنك الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فصل بنك الخرطوم”16″ موظفًا يعلمون في شركة”إرداة” للتمويل الأصغر التابعة للبنك.
وقال إبراهيم محمد”أحد المفصولين” في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ قرار الفصل تمّ دون إبداء أسباب أو إنذار مسبق.
وعدّ الفصل مخالفًا لقانون العمل ولائحة الجزاءات المصدّقة والمعمول بها لدى الشركات.
وذكر أنّ الفصل بغية تسكين موظفي جدد ذو ولائات خاصة ـ وفق قوله ـ
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