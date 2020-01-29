تفاصيل عدم مشارك بكري عبد القادر مع ظفار العماني

الخليج 365 :

علم” bajnews”أنّ تأخر بطاقة النقل الدولية الخاصة باللاعب بكري عبد القادر تسبّبت في غيابه عن المشاركة مع ناديه الجديد ـ ظفار العماني ـ في الجولة السابقة بدوري عمانتل.

وفق المصادر الخاصة لـ”bajnews” فإنّ إجراءات انتقال اللاعب اكتملت”الثلاثاء”، بعدما أرسل نادي القوة الجوية العراقي بطاقة انتقال بكري عبد القادر.

مصادر”bajnews” المطلّعة كشفت عن أنّ صفقة انتقال بكري عبد القادر كانت مهدّدة بالانهيار لا سيما بعدما كاد نادي القوة الجوية العراقي أنّ يتراجع عن إكمالها والتمسّك باللاعب وإقناعه بالعودة للمشاركة مع الفريق بعد قرار استئناف النشاط الرياضي في العراق.

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وأشارت المصادر ذاتها لـ”bajnews” أنّ إدارة نادي ظفار العماني أعلنت تمسكها بتواجد بكري عبد القادر ضمن صفوف الفريق.

وينتظر أنّ يشارك اللاعب الشهير بـ”العقرب” في مباراة ظفار العماني المرتقبة بدوري عمانتل أمام بهلا المقرّر لها السبت القادم.

يشار إلى أنّ بكري عبد القادر كان قد انتقل من القوة الجوية العراقي إلى نادي ظفار العماني لمدة ستة أشهر بعد اتفاقٍ تمّ الأسبوع الماضي.