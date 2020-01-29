الادارة العامة للحج والعمرة تؤكد رصدها لحالات خرق النظم والتلاعب بالبيانات

التاريخ: 29-يناير-2020
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أكدت الإدارة العامة للحج والعمرة عزمها على ضبط عمليات التفويج في المنافذ ومتابعة إنفاذ العقود المبرمة مع المعتمرين والحفاظ على حقوقهم.
وقال المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة، منتصر عباس أن الإدارة ترصد كل الحالات التي تسعى لخرق النظم بالسودان والمملكة، أوالتلاعب بالبيانات أوالإضرار بسير عمليات العمرة بالسودان، وذلك عبر آلياتها الرقابية الميدانية والإلكترونية.
وأكد منتصر أنه في حال ثبوت أي مخالفات ستقابل بالتطبيق العاجل حسب لائحة تنظيم أعمال العمرة للعام 1441 هـ. وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه جهات التنسيق في الوزارات الإتحادية والسلطات بولاية البحر الأحمر في أعمال العمرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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