خبير عقاري: هروب مستثمرين أجانب بأموال سودانيين

التاريخ: 29-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة كشف الخبير في مجال العقارات مدير شركة الظافر العقارية م. قاسم عبد الله الظافر، عن تحديات كبيرة تواجه القطاع بالبلاد على خلفية الارتفاع المخيف للدولار وتذبذب سعر الصرف. Advertisements وكشف الظافر في مؤتمر صحفي نظمته “طيبة برس” بالشركة بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن هروب مستثمرين أجانب، أصحاب شركات تشييد عقاري – لم يسمهم – من السودان ولم يوفوا بتسليم سكن مغتربين بسبب تذبذب سعر الصرف، مما أدى لفقدان الثقة بين العملاء وأصحاب الشركات الأجنبية،. وقال الظافر: “شركات أجنبية دخلت السوق السوداني وأخذت قروش الناس وهربت”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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