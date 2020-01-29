التاريخ: 29-يناير-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة تراجعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن تطبيق التعديلات التي أقرتها مؤخراً على ضريبة الدخل لسنة 2019. Advertisements وأصدر وكيل وزارة المالية المكلف، أزهري إدريس قراراً أمس معنون إلى الأمين العام لديوان الضرائب، أكد فيه تأجيل العمل بالتعديلات التي أقرتها الموازنة الأخيرة. وأرجع التأجيل بحسب صحيفة الصيحة للمزيد من التشاور مع القطاع الخاص واتحاد أصحاب العمل المكنن حديثاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل تنفيذ تعديلات ضريبة الدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.