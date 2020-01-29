العاملون يوقفون تدشين جسم باسم قوى الحرية بالكهرباء

التاريخ: 29-يناير-2020
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أدى اعتراض العاملين والمهندسين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لالغاء تدشين جسم و صف بالغريب أطلق على نفسه قوى إعلان للحرية بقطاع الكهرباء، ونفذ العاملون وقفة احتجاجية منددين بالخطوة ومن ثم دلفوا الى داخل قاعة محمود شريف التي كان مقرر ان يتم فيها التدشين وهتفوا “الكهرباء حرة وأي سياسي يطلع برة”، وبررت لجنة مطالب العاملين بالشركة رفضهم للجسم الجديد بالشركة باعتبار ان تشكيله يحمل انتهاكاً صريحاً لمبادئ العمل النقابي المستقل والحر والديمقراطي ولتغوله المسافر على ارادة العاملين الثورية.
وقالت اللجنة في بيان بحسب صحيفة الجريدة، حضرت مجموعة قليلة لتدشن هذا الجسم الحزبي المتغول وبطريقة فجة تكرر نفس اسلوب المؤتمر الوطني في الانتهازية والطفيلية والتسلق عبر السلطة، واستمر تواجد العاملين داخل القاعة حتى تم الغاء التدشين، وأكدت اللجنة حرصها على منع تكرار تلك التدخلات التي وصفتها بالسافرة، وشددت على ان الطريق نحو قيام الجمعيات العمومية وتكوين النقابات هو الطريق الأسلم نحو تحقيق اهداف الثورة.
من جهته أعلن تجمع المهندسين السودانيين رفضه القاطع لتدشين فعالية باسم قوى الحرية بقطاع الكهرباء، وشدد على أن القطاع قطاع خدمي ومؤسسة للشعب السوداني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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