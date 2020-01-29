أشعلت الفنانة إيلاف عبدالعزيز مواقع التواصل الاجتماعية بالسودان بعد ظهورها في صورة متداولة على نطاف واسع على السوشيال ميديا أظهرتها وهي تبرز شعرها على غير العادة.
وبحسب محرر أخبار الخليج 365 فقد فاجأت المطربة صاحبة الصوت المميز معجبيها بخلعها الحجاب، حيث أكد ناشروا الصورة أن إيلاف ظهرت لأول مرة بدون حجاب منذ اقتحامها للوسط الفني.
وتابعوا: الصور تم نشرها على حساب إحدى خبيرات التجميل عبر الانستغرام، وقد إنهالت الردود من متابعيها متسائلين هل خلعت إيلاف الحجاب بشكل نهائي أم لا. ويعرف بأن الفنانة إيلاف لم تظهر من قبل من غير حجاب وعلقت أحدى المتابعات: (ياريت ما تفك الحجاب هي بيهو حلوة والله).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تشعل مواقع التواصل بعد خلعها “الحجاب” وناشطون: (تمسكي بالحجاب انتي كدة أحلى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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