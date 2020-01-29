اشتباكات بالأيدي بين قيادات بالتغيير ولجان نقابات الكهرباء

التاريخ: 29-يناير-2020 فى : أخبار 18 مشاهدة نشبت اشتباكات بالأيدي بين أعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان استعادة العاملين بقطاع شركات الكهرباء، بسبب رفض اللجان تكوين جسم سياسي بالقطاع واتباع التسييس والتمكين الحزبي. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة، اعتبر العاملون في مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين (قوى إعلان الحرية والتغيير قطاع الكهرباء) قيام جسم سياسي بالقطاع بأنه إفساد للقطاعات الخدمية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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