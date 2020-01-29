اشتباكات الجنينة تدفع (11) ألف للفرار إلى تشاد

قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس، إن الاشتباكات القبلية بولاية غرب دارفور أجبرت أكثر من (11) ألف شخص على الفرار إلى تشاد المجاورة خلال الشهر الماضي.

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وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بابار بالوش بحسب صحيفة آخر لحظة، إن زهاء 4 آلاف شخص فروا خلال الأسبوع الماضي وحده.

وبحسب تقديرات بالوش فإن نحو 46 ألف شخص شردوا من مأواهم أعقاب الأحداث، معظمهم كانوا بالفعل في عداد النازحين عندما وقعت الهجمات، حيث فر الكثيرون من مخيمات النزوح صوب المدارس والمساجد والمباني الأخرى في الجنينة التي وجدوا فيها ملاذاً مؤقتاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)