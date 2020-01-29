ارتفاع أسعار محاصيل الذرة بالقضارف

كشفت متابعات بأسواق المحاصيل بمدينة القضارف عن تذبذب فى أسعار المحاصيل مع ارتفاع في القوة الشرائية للذرة ، وارتفع أردب الذرة (عكر) من٥٢٠٠ جنيه إلى٥٤٠٠، فيما ارتفع اردب الذرة (دبر) من ٥٣٠٠ إلى ٥٧٠٠ جنيه وبالمقابل ارتفعت أسعار اردب الذرة (اباكو) من ٤٧٠٠ إلى ٥٣٠٠ جنيه، بينما ارتفع قنطار السمسم من ٤٥٠٠ إلى ٤٧٠٠ جنيه، وفي الأثناء أغلقت معظم المحال التجارية بأسواق المدينة نتيجة زيادة الضرائب.

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وأكد عدد من التجار بحسب صحيفة الجريدة، انخفاض أسعار الدخن والفتريتة، حيث انخفض أردب الدخن من ٧٧٠٠ إلى ٧٤٠٠ جنيه، فيما انخفض أردب الفتريتة من ٥٦٥٠ إلى ٥٣٠٠ جنيه وأرجع التجار انخفاض أسعار الدخن للوارد الكبير من المحصول والذي يتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠ الف جوال يومياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)