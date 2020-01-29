في خطوة وجدت الإشادة والتقدير.. الفنانة ريان الساتة ترفض الغناء في المدينة المنورة احتراماً للشعائر الدينية

أكدت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الفنانة السودانية المثيرة للجدل ريان تمتام “الساتة” أعلنت وبشكل رسمي رفضها التام الغناء في المدينة المنورة ومقاطعة الحفل الذي تم الإعلان عنه ضمن حفلاتها الغنائية التي تقيمها خلال شهر يناير الجاري في المملكة العربية السعودية.

وقالت الفنانة بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365 انها تعتذر عن أداء حفلة المدينة المنورة او ما جاورها من المدن وذلك أحتراما للشعائر الاسلامية المقدسة معتذرة للشركة المنظمة للحفل وللجالية السودانية في المدينة المنورة .

منوهة إلى انها ستعوض ذلك في حفل يقام في مدينة جدة وقد وجد اعتذاراها الاشادة من الجمهور الذي يتابعها عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك.

الجدير بالذكر أن الحفل الذي أحيته المطربة المثيرة للجدل بمدينة الدمام الخميس الماضي كان قد شهد أحداثاً مؤسفة بعد اشتباك أحد أفراد الأمن مع معجب سوداني أعلى المسرح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)