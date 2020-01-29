ولاية تروج للاستثمار في جلود (التماسيح والضباع)

التاريخ: 29-يناير-2020
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أكد نائب مدير الاستثمار بولاية غرب كردفان علي محمد علي أن الولاية شاركت في معرض الخرطوم الدولي بخارطة التعدين ولديها مربعين للاستثمار في الذهب والحديد والمعادن الأخرى.
وقال المشرف على جناح الولاية بمعرض الخرطوم الدولي محمد علي بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الولاية شاركت أيضاً في بورصة النهود العالمية المتمثلة في الصمغ العربي (الهشاب) والفول السوداني وصادر السمسم (الأبيض والأحمر) والكركدي (الأبيض والأحمر)، ومنتجات النحل، إضافة إلى دباغة الجلود.
وقال مشرف جناح وزارة الثروة الحيوانية بالولاية عبد الرحمن عيسى حمدين بحسب صحيفة، إن الولاية تعرض جلود (الأبقار، الضأن والماعز والحيوانات البرية والغزال والثعالب والضبع والثعابين والتماسيح).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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