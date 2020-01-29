مقاومة الكلاكلة توقف إبادة مستندات خاصة بالنظام البائد

التاريخ: 29-يناير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة أوقفت لجان المقاومة بالكلاكلات عملية ابادة مستندات شرع في ترحيلها خارج محلية جبل أولياء بالكلاكلة بعربة نفايات. Advertisements وقال عضو من لجان المقاومة بالكلاكلة بحسب صحيفة الجريدة، فضل حجب اسمه إن عربة نفايات يقودها عامل تابع للمحلية خرجت منها وهي ممتلئة بالمستندات وعندما سألنا سائقها أبلغنا بأنهم في طريقهم لإبادة تلك المستندات، مما حدا بنا الى ايقافها وابلاغ الشرطة التي جاءت وتم تدوين بلاغ وتحريز العربة حتى لا يتم ترحيلها، ورجح أن المستندات التي كان يراد التخلص منها تحوي ملفات فساد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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