لجان المقاومة والسلطات بجبل أولياء تضبط فرناً يستخدم الزيت المكرر في صناعة الخبز

ضبطت مركزية لجان مقاومة جبل أولياء بالتنسيق مع الشرطة العسكرية وشرطة جبل أولياء للرقابة المباشرة في حملة مشتركة على الأفران بالمحلية نفذتها أمس، ضبطت فرناً بمنطقة دار السلام يستخدم الزيت المكرر في صناعة الخبز بجانب كميات من الخبز كانت معدة للتهريب خارج المحلية.

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وقال عضو من لجان المقاومة بالمحلية لصحيفة “الجريدة”، ان الجهات قامت بزيارات ميدانية شملت افران سوق جبل أولياء ومنطقة دار السلام شرق جبل أولياء، وضبطت عدداً من التجاوزات من تخزين للخبز بكميات كبيرة جداً ليتم تهريبها خارج منطقة جبل أولياء كما تم رصد فرن بمنطقة دار السلام يستخدم الزيت المكرر في صناعة الخبز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)