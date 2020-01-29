توزيع جديد للدقيق المدعوم لـ(5) مطاحن معتمدة

اتفقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والمطاحن على توزيع 100 ألف جوال دقيق الخبز المدعوم يومياً وفقاً لحصص موزعة على الخمسة مطاحن المعتمدة.

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ونالت شركة (سين للغلال) أعلى حصة توزيع تقدر بـ(46) ألف جوال على أن توزع (20) ألف جوال بولاية الخرطوم و(26) ألف جوال بالولايات على أن يكون نصيب شركة سيقا (24) ألف جوال توزع مناصفة بين الخرطوم والولايات.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، ووفقاً للاتفاق فإن نصيب شركة ويتا (16) ألف جوال، (10) آلاف منها للخرطوم و(6) آلاف للولايات، فيما حصلت شركة الحمامة على (8) آلاف جوال، (5) جوال للولايات و(3) آلاف للخرطوم، ونالت شركة روتانا على (6) آلاف جوال، (2) ألف منها لولاية الخرطوم و(4) آلاف للولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)