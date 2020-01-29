بلاغات ضد أصحاب مخابز بسبب التلاعب في الأوزان

التاريخ: 29-يناير-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة دون رئيس لجنة المتطوعين بالحارة الثامنة بأمدرمان مرتضى أبو عاقلة، بلاغات بنيابة أمبدة وسط ضد 5 مخابز بسبب التلاعب بأوزان الخبز. Advertisements وبحسب صحيفة الجريدة، تم فتح الأول البلاغ بالرقم 197 \ 2020 بموجب المواد 33 – 35 -43 و47 من قانون الاجراءات الجنائية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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