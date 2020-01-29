من يهدي تيري.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× أصدر مولانا القاضي الذي تولى قضية لاعب المريخ سيف الدين مالك تيري، قراره تغريم اللاعب ثلاثمائة مليون جنيه، الجنيه يحك الجنيه، أو السجن الطويل حال عدم الالتزام بالدفع.

× قبلا تعرض ذات اللاعب إلى قضية كبيرة وخطيرة،لا زالت محفوظة ، وما تم اتهامه به مؤخرا مع الإدانة الصريحة، كل هذه النقاط توضح أن اللاعب لا يجد من يقول له حسبك يا كابتن.

× صحيح يجد اللاعب للتعاطف التام من أنصار المريخ، لأنهم يحبون ناديهم ويحبون بذلك أي منسوب إليه، دعك من لاعب صاحب موهبة عالية، وصغير في السن.

×يبدو أن تيري لا يهتم كثيرا بناديه ولا فريقه ولا جماهيريه العريضة ولا يهتم قبل كل هذا بموهبته ومستقبله، فالرجل ظل يتردد على السجون والحبس والتوقيف كل لحظة وحين، فهذا قطعا أمرا لا يليق بلاعب كرة قدم أبدا أبدا.

×سيف تيري لاعب موهوب وصغير والمستقبل أمامه واسع ومشرع، إن ألتزم وصدق النية في تطوير موهبته ، وركز على عمله الكروي رفقة زملاءه وجهازه الفني.

×الأمر المؤسف حقا هو، أن كل القضايا التي يوقف فيها تيري، قضايا خطيرة وكبيرة، ولا تشبه القضايا التي يتعرض لها لاعبي الكرة في كل الدنيا، فقضايا تيري قضايا تثير الحيرة والحسرة في آن واحد، بكل تأكيد ويقين.

×نجد أنفسنا نتعاطف مع اللاعب لأنه صاحب قدرات فنية في كرة القدم، يحتاجها المريخ والمنتخب، لأجل هذا نأمل صادقين أن يهتم أهل اللاعب وأصدقائه ومجلس النادي باللاعب، ويهدونه إلى الطريق المستقيم.

× ما يحدث للاعب من ملاحقات قضائية وقضايا جنائية، واضح أنها أثرت على مردوده الفني، وغاب اللاعب تماما عن تسجيل الأهداف، بعد أن كان هدافا بارعا ومرعبا للحراس وكل الخصوم.

×الرأي عندي هو، لا بد أن يقف سيف تيري مع نفسه طويلا، ثم يقرر الابتعاد التام عن أي موقع أو مكان يجلب له الشبه والاتهام، وأن يضبط نفسه وأعصابه، عند المواقف، ثم يعود لعمله الكروي،ويواصل مع زملاءه بقوة ورغبة، حتى يرجع لنا سيف تيري الذي نعرفه ونريده.

× نحن نشكر المجلس ولجنته القانونية، التي وقفت مع اللاعب ودافعت عنه، حتى تم تخفيف العقوبة، ولكن ما نرجوه هو أن يواصل المجلس دعمه للاعب، بان يجلس إليه ويوجهه بحسن التصرف، والابتعاد عن كل شيء يضره، ويشين سمعة النادي الذي ينتمي إليه.

× لاعب الكرة يحتاج بشدة لصفاء الذهن وراحة القلب، حتى يبدع وطور ذاته، لأن الكرة تمثل له نصدر رزق وعمل، فلا يعقل أن يهملها ويتلهي بغيرها.

× خلاصة القول هو، يجب أن يفهم سيق تيري، أن تصرفه الخطأ لا يصيبه وحده، بل يصيب كل مكونات النادي الأحمر، ويقلق الأنصار ويجعلهم عرضة للاستهزاء من خصوم النادي والذين يريدون له الضرر والأذى، فلا بد من حساب هذا الأمر قبل حساب الذات والنفس الأمارة بالسوء.

ذهبيـــــــــــــــات

× بهدف دون رد صعد الأهلي لصدارة مجموعة الهلال، وضيق الخناق على الازرق.

× لا يعقل أن يقصي الهلال الأهلي المصري متصدر المجموعة.

× الهلال وصل الميس ولا أمل البتة لدور الثمانية.

× ورغم ذلك ،الفوز الذي حققه الهلال يحسب له مهما كانت المعطيات.

× الفرح الأزرق الطاقي ليس منطقي، لأن الخصم ضعيف والفوز عليه ليس بإنجاز أو فلاح.

× ما يحسب للهلال أنه أبقى على حظه من التأهل حتى الجولة الأخيرة.

×الأهلي المصري والنجم الساحلي ليس في مستواهما المعروف.

×الهلال ضعيف وبلاتينيوم أضعف، هذا يعني ان المجموعة الثانية كانت ضعيفة المستوى.

×لو كنت مكان كتاب الهلال وأنصاره لما فرحت وهللت قبل يوم السبت المقبل، ونتيجة مباراة الأهلي.

×إذا لم يحقق الهلال الفوز أمام الأهلي يبقى لا معنى للفوز على فريق سادومبا.

×فشل مدرب برشلونة في الانتصار الثاني على خصمه فالنسيا، وتقبل الهزيمة.

× كيكي سيعاني كثيرا، لأنه تسلم الفريق متصدرا، فأي تنازل يعني أنه خلف غير طيب.

×أمس الأول تابعنا مباراة فيتا كلوب وشبيبة القبائل مقصي المريخ، وتحسرنا كثيرا.

× أنس جابر لاعبة التنس التونسية صعدت لدور الأربعة في بطولة روسيا الدولية، كأول عربية تحقق ذلك.

الذهبيــــة الأخيـــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول لتيري اهتدي.