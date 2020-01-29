إليسا تشن هجوم ناري على حكام العرب ردا على “صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

هاجمت إليسا الزعماء العرب، قائلة: “قال صفقة القرن رح تجيب السلام.. على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن.. شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل”.

وأضافت: “البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام، وحكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين”. المادة السابقة “أنصار الله”: صفقة القرن التي أعلنها ترامب ممولة من “أنصار الله”: صفقة القرن التي أعلنها ترامب ممولة من السعودية والإمارات المقالة القادمة حدد معاييرك بدقة يامفرح والا

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