“أنصار الله”: صفقة القرن التي أعلنها ترامب ممولة من السعودية والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت جماعة “أنصار الله”، اليوم الثلاثاء، على إعلان ترامب خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم “أنصار الله” محمد عبد السلام، في تغريدة على “تويتر” إن ‏”صفقة ترامب عدوانٌ أمريكي سافر على فلسطين والأمة، وهي صفقة ممولة سعودياً وإماراتياً لتكريس الاحتلال الإسرائيلي واجتثاث القضية الفلسطينية”.

ودعا عبد السلام، شعوب المنطقة إلى “تحمل مسؤولية التصدي لهذا الخطر ومواجهته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة والمشروعة”.

في السياق، قال رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، محمد علي الحوثي: “مخطئ من يعتقد أن خطة ترامب الداعم والحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني، تقدم حلولا حقيقية لإنهاء جرائم هو مشارك فيها أو أن يعيد أرضا محتلة”.

وأضاف بأن “إدارة ترامب لن تمنح للفلسطينيين أو غيرهم ما تتعمد بقراراتها سلبهم ولن تحافظ على أرواح سلاحها يقتلهم”.