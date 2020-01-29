إيران: مستعدون لوضع الخلافات جانبا والتعاون لمواجهة هذه المؤامرة الكبيرة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت طهران استعدادها لتنحية الخلافات بينها وبين وبعض دول المنطقة جانبا، وبدء تعاون على أي مستوى لمواجهة ما وصفته “المؤامرة الكبيرة المعادية للأمة الإسلامية”، في إشارة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، التي أعلنتها واشنطن اليوم.
“بغض النظر عن الخلافات الحالية مع بعض دول المنطقة، نحن على استعداد للتعاون مع جهة وعلى أي مستوى لمواجهة هذه المؤامرة الكبيرة المعادية للامة الإسلامية”.
وأضاف موسوي “خطة السلام الأمريكية المشينة التي تسعى واشنطن لفرضها على الفلسطينيين الذين يتعرضون للخيانة منذ قرن، مصيرها الفشل”.
بدورها اعتبرت حركة “حماس” الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته للسلام في الشرق الأوسط (صفقة لاقرن) بأنها تصريحات “عدوانية”.
سبوتنيك
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