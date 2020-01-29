نتنياهو يكشف مكان العاصمة الفلسطينية المقترحة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطة السلام الأمريكية تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية المقترحة في ضاحية أبو ديس على أطراف القدس.

وقال نتنياهو اليوم الثلاثاء للصحفيين بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام إن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، بحسب “رويترز”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ألقى نتنياهو، كلمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “خطة السلام” المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ”صفقة القرن”.

وقال نتنياهو إن هذا يوم تاريخي يذكرنا بعام 1984 عندما تم الاعتراف لأول مرة بدولة إسرائيل.

وعن خطة ترامب للسلام قال نتنياهو: “الخطط السابقة كلها فشلت لأنها لم تعبّر عن مصالح إسرائيل الحيوية وتطلعات الفلسطينيين”. مضيفاً أن “خطة السلام مسار واقعي لسلام مستدام”.

وقال نتنياهو في إعلان “خطة ترامب للسلام” إن “وجود سفراء عمان والبحرين والإمارات مؤشر جيد لخطة السلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “يالها من سعادة أن نرى سفراء عمان والإمارات والبحرين معنا هنا”.

وقال نتنياهو إن “ترامب يعترف بأنه ينبغي أن تكون لإسرائيل السيادة في غور الأردن ومناطق أخرى حيث تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها”.

وأكد نتنياهو، أن “خطة السلام” التي اقترحتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، هي فرصة القرن، لافتًا إلى أن إسرائيل لن تترك هذه الفرصة.