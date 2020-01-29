5 تنازلات مطلوبة من الفلسطينيين حتى يتحقق لهم إقامة الدولة!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت القناة الثانية العبرية، اليوم الثلاثاء إن على الشعب الفلسطيني أن يتنازل عن 5 مطالب حتى يتحقق لهم إقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لخطة السلام التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.
وأشارت القناة في إطار تغطيتها للموتمر الذي عقده ترامب اليوم في واشنطن، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن على الفلسطينين أن يعترفوا بيهودية دولة إسرائيل، وكذلك التنازل عن حق العودة للفلسطينيين المتواجدين في المهجر، والاعتراف بأن القدس عاصمة إسرائيل، ونزع سلاح غزة وحركة حماس، وكذلك عليهم التنازل عن الحصول على أموال إسرائيل ودفعها كرواتب لأسر الأسرى والشهداء.
ولفتت القناة إلى أنه خلال 4 سنوات من المفاوضات مع إسرائيل، سيتم حصولهم على الدولة، التي ستكون فيها ربط بين الضفة وغزة بواسطة نفق، بحسب الخارطة التي نشرتها القناة.
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