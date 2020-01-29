السيناتور الأمريكي اليهودي البارز: خطة ترامب غير مقبولة وستديم الصراع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدان السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن “خطة السلام” بين الفلسطيين والإسرائيليين، ووصفه بأنه “غير مقبول”.

وفي تغريدة له على موقع “تويتر”، دعا ساندرز إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967. مؤكدا أن ما يسمى “خطة السلام”، سيزيد من حدة الصراع بين الدولتين، لأنه يجب أن يحصل الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية. مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة إقامة دولة إسرائيلية آمنة.

واعتبر السيناتور الأمريكي اليهودي، أن الترويج لتلك الخطة بدون إرساء اتفاق سلام عادل ودائم متوافقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يعد غير مقبول.

ويعتبر ساندرز أحد أبرز المرشحين في السباق الرئاسي الابتدائي للحزب الديمقراطي لعام 2020، والذي قال في بيان سابق صادر عن مكتبه، إن أي صفقة مقبولة “يجب أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ عام 1967، وتمكن الفلسطينيين من تقرير مصيرهم في دولة مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة اقتصاديا إلى جانب دولة آمنة وديمقراطية لإسرائيل”.