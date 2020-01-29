القبض على مديرة الامدادات ومدير الصحة الأسبق ببورتسودان

التاريخ: 29-يناير-2020
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القت نيابة المال العام والتحقيقات ببورتسودان القبض على مديرة الامدادات الطبية ومدير عام الصحة الاسبق ومدير مكتب تنفيذي وزير الصحة الاسبق ومدير اداري مستشفى التقدم وعدد من موظفي الصحة والامدادات الطبية وذلك في قضايا فساد مالي.
وقالت مصادر بحسب صحيفة الجريدة، إن النيابة القت القبض على عدد من موظفي الصحة والامدادات الطبية لتورطهم في قضايا فساد مالي وتم تحويل المتهمين الى السجن القومي ببورتسودان والنساء الى سجن قسم شرطة أبي حشيش.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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