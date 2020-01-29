الكابلي في الخرطوم بعد غياب لأكثر من (4) سنوات

وصل البلاد مساء أمس (الثلاثاء) الفنان الكبير الدكتور عبد الكريم الكابلي قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية عبر دولة الإمارات، بعد غياب طال أكثر من (4) سنوات، وتأتي عودة الكابلي بمُبادرة من مركز دال الثقافي لتكريمه بالخرطوم، والغناء في حفل جماهيري كبير مساء غدٍ الخميس.

ونقل عن مصادر، قوله إن عودة الفنان عبد الكريم الكابلي شهدت ارتباكاً وفوضى تنظيمية.

وقال مصدر، بمطار الخرطوم الذي شهد عودة كابلي إن مستقبليه لم يتمكنوا من مصافحته وبينهم رئيس اتحاد المهن الموسيقية عبد القادر سالم.

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و الفنان في انتظاره لساعات بصالة وصول كبار الزوار أخرج بسيارة من باب آخر قبل أن ينتقل إلى خارج المطار دون لقاء مستقبليه.

وأنزل كابلي من الطائرة على كرسي متحرك ويظهر عليه تقدم السن لكنه رغم ذلك حيا مجموعة من الشباب قبل أن يغادر ساحة المطار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)