التفاصيل الكاملة لحادثة مقتل طالب وإصابة اثنين

التاريخ: 29-يناير-2020
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لقى طالب مصرعه واصيب اثنان آخران إثر مشاجرة وقعت بين عدد من طلاب كلية شرق النيل وشباب من حي مجاور لمقر الكلية، نتجت عنها وفاة الطالب أحمد بخيت إثر تلقيه طعنات بآلة حادة، وذلك حوالي الساعة الواحدة من ظهر أمس الثلاثاء.
وأفادت مصادر لصحيفة السوداني الدولية بان الحادثة ليس لها آية دوافع سياسية، وقالت الشرطة في بيان لها ان اسباب المشاجرة لخلافات سابقة، كما اصيب طالبان بجراح تم اسعافهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفور ورود البلاغ تحركت قوات الشرطة لمكان الحادث وتم القبض على عدد “88” متهمين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتدوين بلاغ تحت المادة 130من القانون الجنائي لسنة 1991 بقسم شرطة الصافية وتحويل الجثمان للمشرحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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