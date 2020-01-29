الصيحة: * (الصيحة) تكشف أدق تفاصيل التحقيق مع (البشير) في انقلاب 1989 * أمر ترحيل لنافع وآخرين للتحقيق معهم حول التعذيب في (بيوت الأشباح) * السلطات تحبط محاولة تهريب أسلحة ثقيلة إلى الخرطوم * الحكومة تلغي الإعفاء الضريبي للقطاع الزراعي وترفع لـ (الصناعي) السوداني الدولية: * الخارجية تتقصى مع الأمارات حول تسفير السودانيين من أبو ظبي إلى ليبيا * بعد سنتين من السرية.. ترمب يعلن (صفقة القرن).. والسوداني الدولية تنشر تفاصيلها الجريدة:

* مقاومة الكلاكلة توقف إبادة مستندات خاصة بالنظام البائد بمحلية جبل الأولياء * أسرة أحد شهداء طائرة الجنينة تطالب بتكوين لجنة تحقيق في الحادث * بلاغ ضد نافع بسبب بيوت الأشباح المجهر: * (البشير) يرفض للمرة الثانية الإدلاء بأقواله للنيابة حول انقلاب الانقاذ Advertisements * “(محمد الفكي) لـ (المجهر): استرداد مؤسسات كبرى خلال اليومين المقبلين آخر لحظة: * تحريك بلاغ ضد نافع بسبب (بيوت الأشباح) * ضوابط جديدة لاستيراد السيارات * مقتل طالب جامعي وضبط مدفع وأسلحة بالخرطوم الدار: * مقتل طالب بجامعة معروفة ببحري * أمر قبض في مواجهة نافع على نافع ومنسوبين من الأمن في بلاغ بيوت الأشباح * وصول (50) من الشباب السودانيين القادمين من ليبيا الى مطار الخرطوم * شرطة مكافحة التهريب تضبط كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة المهربة بشرق النيل * بعد غيبة الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي يصل البلاد * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان تقنية للأساس والتربية الإسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 29 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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