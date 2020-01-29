جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة في واشنطن

الأربعاء 29 يناير 2020

أعلنت مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بدء جولة مشاورات جديدة بينها وبين دولتي إثيوبيا والسودان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن المباحثات التي تجري بين الأطراف حول سد النهضة الإثيوبي.



وعبر بيان رسمي للخارجية المصرية، أشار المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى بدء الاجتماعات التي دعت اليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وتنعقد يومي ٢٨ و٢٩ يناير ٢٠٢٠ في واشنطن.

وذكر المتحدث أن المشاورات تأتي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد عدة اجتماعات بين الأطراف في واشنطن، وتم وضع مسودة اتفاق حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة بما لا يضر بالأطراف، إلا أنه تم تأجيل الحسم النهائي للأمر للمفاوضات الجارية الآن، بعد ما أثير من خلافات تجاه سنوات ملء خزان السد.