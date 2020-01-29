من الإمارات للسودان.. شحنة ثانية من المساعدات التعليمية

الأربعاء 29 يناير 2020

سلم صندوق أبوظبي للتنمية، الحكومة السودانية الشحنة الثانية من المساعدات المقدمة من دولة الإمارات والخاصة بالمستلزمات التعليمية، وتشمل مقاعد دراسية تُغطي احتياجات 240 ألف طالب.



وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمة دولة الإمارات للارتقاء بالقطاع التعليمي في السودان.

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وتغطى إجمالي المساعدات التعليمية التي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية احتياجات 400 ألف طالب، وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي 55 مليون درهم.

جرى تسليم الشحنة الثانية، بحضور حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، والفريق الركن أحمد عابدون والي الخرطوم المكلف، ومن المقرر استكمال توريد كامل الشحنات قبل نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم القطاع التعليمي في السودان وتوفير مستلزمات الفصول الدراسية وتهيئة الطلبة للدراسة ضمن بيئة صفية تتوفر فيها كافة الاحتياجات، كما أنها تعد امتداداً للشحنة الأولى التي تم فيها توفير الاحتياجات التعليمية لحوالي 10 آلاف طالب في ديسمبر 2019.