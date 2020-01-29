رئيس الوزراء يؤكد دعم بلاده تحقيق السلام في جنوب السودان

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الأربعاء 29 يناير 2020
أعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن استعداد السودان لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الأشقاء في جنوب السودان، وذلك من موقعه كرئيس لمنظمة الإيجاد، فضلاً عن الروابط الخاصة التي تجمعه بدولة جنوب السودان.
جاء ذلك خلال استقبال حمدوك مبعوث الإيجاد لدولة جنوب السودان السفير إسماعيل ويس، والذي قدّم عرضا عن سير تنفيذ اتفاقية جنوب السودان، وفقا لما ذكره مجلس الوزراء السوداني في بيان مساء "الثلاثاء".
من جهة أخرى، استعرض قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، برئاسة إبراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصاد، الاتفاقية بين السودان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بشأن إنشاء مكتب قطري للصندوق.
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 187 دولة.
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